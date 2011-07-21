Маска из малины для проблемной кожи

1. Разомните ягоды малины до образования сока и смешайте 1 ст. л. полученной кашицы с небольшим кусочком мякоти черного хлеба или хлеба из отрубей. Наложите толстым слоем на кожу, слегка втирая. Через 15 минут умойтесь прохладной водой.

2. Залейте 1 ст. ложку сухих или свежих листьев малины и такое же количество цветков липы 1 стаканом кипятка и, плотно накрыв, настаивайте не менее 3-х часов. После процедите и заморозьте, разлив в формочки для льда. Протирайте таким кубиком лицо утром и перед сном.

3. Измельчите свежие листья малины в кашицу и наложите на кожу лица, предварительно смазанную увлажняющим кремом, на 15 минут.

segodnya.ua