Чем опасны шлепанцы и вьетнамки

Как оказывается, даже очень простая и удобная обувь может оказаться очень опасной, если ее использовать для ношения не только на пляже, но и каждый день в течение всего теплого сезона.

Как свидетельствуют ортопеды, при ходьбе во вьетнамках, стопа очень часто отрывается от подошвы, создавая характерный шлепающий звук. Такое хождение развивает перенапряжение свода стопы и способно вызвать воспалительное заболевание.

Каждый год жители Британии тратят порядка 40 миллионов фунтов стерлингов на лечение заболеваний, связанных с ногами, очень часто такие заболевания вызваны именно ношением вьетнамок.

Все происходит из-за того, что при отрыве подошвы от обуви с характерным звуком, в стопе развивается большое напряжение. Все это приводит к развитию всевозможных заболеваний ног, к примеру, подошвенного фасцита.

newsland.ru