Продукты-снотворные

Мария Хосе Сан-Роман, очень известный шеф повар из Испании, заявил, что знает перечень продуктов, которые способствуют здоровому сну.

Первый дело это конечно морепродукты, так как в них содержится триптофан- это аминокислота, которая повышает концентрацию гормона серотонина.

Серотонин, это седативное средство природного происхождения, которое является хорошим успокоительным. Также триптофан содержится в таких продуктах как: бананы, молоко, тофу, различные зерна, орехи.

Профессор Кевин Моргна, из центра изучения сна, располагающегося в университете Лафборо, называет лучшим продуктом для сна – шафран. В центре с данной специей проводили эксперимент на мышах и она доказала свое снотворное действие.

Профессор также советует, что для лучшего сна следует избегать поздних ужином перед сном, также лучше всего будет снизить или вообще отказаться от принятия алкоголя, жирной пищи или кофе перед самым сном.

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