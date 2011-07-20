Сердечный приступ: помоги себе сам

Сердечный приступ может случиться с каждым и в любой момент. Возраст ишемических обострений и инфарктов катастрофически снижается. Уже нередки случаи инфарктов даже у подростков. А сердечные заболевания у молодых людей стали нормой (вспомните умирающих на поле футболистов). Любой кардиолог вам скажет, что 80-90% успеха при лечении инфаркта миокарда зависит от правильно оказанной первой помощи и главная причина смерти при кардиологических обострениях это несвоевременное оказание элементарной помощи больному. В большинстве таких случаем просто никто не оказывается рядом и некому помочь больному.

Главный принцип оказания экстренной кардиологической помощи - вернуть сердечной мышце нормальный ритм и таким образом стимулировать механизм регулирования деятельности сердечно-сосудистой системы. Очень важно не терять сознания из-за недостаточной оксигенизации (проще говоря, недостаточного обеспечения кислородом мозга) и таким образом ещё большего усугубления ситуации. Окончательное нарушения сердечного ритма и кровоснабжения как самого сердца, так и мозга приведёт к смерти. Как же человек может помочь себе в такой ситуации?

Итак, главное сразу, не теряя времени начать громко кашлять. Если у вас возникла резкая боль в области сердца и левого плеча, нарушение сердечного ритма, затруднённое дыхание, то сразу же, не задумываясь о причинах, не старайтесь вспоминать о то какие лекарства надо в данной ситуации принимать, не пытайтесь кого-то звать или звонить, а просто вспомните этот пост и начинайте громко кашлять. Потому что буквально через несколько секунд вы можете потерять сознание и вас уже больше ни что не спасёт. Пройдите через острую фазу приступа, а уже потом звоните в скорую, принимайте лекарство, зовите соседей и т.д. Глубокий вдох, довольно резкий кашель - вот ваше спасение в данной ситуации. Активное дыхание обеспечит насыщение кислородом, резкое сокращение лёгких обеспечит массаж сердечной мышцы. Кашлять надо пока не пройдёт острая фаза приступа. Таким образом, вы не потеряете сознания и сможете принять дальнейшие меры (принять лекарство, позвонить и т.д.).

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