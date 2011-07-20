Напитки, которые лучше всего утоляют жажду в жару

Вода с лимоном или подсоленная отлично утоляет жажду. На два литра воды нужно добавлять половину лимона. Если нет лимона, можно пить воду, добавив в нее щепотку соли, или щелочную минералку.

Тан или айран утоляют и жажду, и голод. Состоят из белков, микроорганизмов, витаминов, поддерживают общее состояние организма, усиливают работу органов дыхания. Айран можно приготовить в домашних условиях.

Охлажденный зеленый чай. Только он, потому что черный чай согревает. Его нужно наливать в пиалы и употреблять маленькими глотками. Неплохо было бы добавить и лимон для закрепления эффекта.

Морс из смородины. Напиток сезонный, богат витаминами, оказывает жаропонижающее действие на организм человека. Применять можно любой вид смородины.

Травяной щербет тоже неплохо освежает. Он сладкий, но пить его можно при жаре, потому что в его основе лежат травы: мята, каркаде, тархун и прочие травы для напитков.

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