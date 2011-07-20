Целебные травяные чаи

Началось дачное время, можно смело переходить на целебные чаи, которые проверены временем, тем более, что сырье для этого находится, как говорится, у вас под рукой.

А как хорошо наслаждаться вкусам таких чаев после посещения баньки, ведь они только прибавят здоровья и улучшат настроение.

Мы предложим три варианта чая, которые вы можете приготовить себе, находясь на даче, после трудов праведных.

Один из них носит соответствующее название «Дачный».

Вам нужно взять по одной чайной ложке черного и зеленого чая, туда же определите по нескольку листиков лимонника, мяты, мелиссы, листики вишни и, в обязательном порядке, смородиновых листочков.

Весь сбор залейте кипятком и дайте немного настояться.

Такой чай хорошо пить в бане, но не более одной-двух чашек, чтобы в организм не поступало большое количество воды.

Чай «Душистый».

Возьмите один-два бутона гвоздики или же кусочек имбирного корня, ¼ чайной ложки тмина, корицы, мяты и два лавровых листа, залейте смесь полулитром кипятка.

Вскипятите смесь в течение тридцати минут, добавьте в заварник немного сухой заварки и настаивайте в течение пяти минут.

Такой чай хорошо пить с медом.

Чай бузинный

Такой чай обладает хорошим потогонным, мочегонным, дезинфицирующим, бактерицидным действием.

Если же такой чай приготовить в смеси с брусничным листом и вереском, то в результате вы получите прекрасное урологическое средство.

Вначале вам следует прокипятить брусничный лист в течение пяти минут, а когда отвар начнет остывать, добавьте остальные травки.

Если же к цветкам бузины черной вы добавите липовый цвет, душицу и ромашку, то такой чай будет полезным при заболеваниях дыхательной системы.

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