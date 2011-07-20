Что делать при солнечном ударе?

Если вы замечаете у себя головокружение, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и пелену перед глазами, то вы перенесли серьезный солнечный удар.

Жара оказывает негативное влияние на состояние человека и может пробудить некоторые хронические заболевания. Врачи вывели признаки, по которым можно точно определить солнечный удар:

1. Учащенное сердцебиение

2. Головокружение

3. Пелена на глазах

4. Повышенное потоотделение

Если вы отметили в своем состоянии подобные симптомы, необходимо срочно покинуть освещенное место, намочить водой руки и голову. Если в течение пятнадцати минут вас не покинули эти симптомы, следует позвонить в скорую.

Врачи напоминают, что при солнечном ударе больному нельзя принимать нитроглицерин, препарат, который расширяет мозговые сосуды и еще сильнее нагревает организм. После его действия врачам будет сложно спасти пострадавшего.

mndg.ru