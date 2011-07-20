Кофе – источник молодости

Солнце, открытое небо и чистый воздух приводят к тому, что клетки человеческого организма быстро стареют.

Кислород – это провокатор по разрушению клеток в организме, ведь он одним дуновением уже придает ускорению процессу старения каждого из нас.

Из-за этого, ученые сегодня активно изучают различные антиоксиданты – вещества, имеющие способность закрыться от кислорода с помощью невидимого зонтика, то есть, иными словами, это соединения, которые препятствуют воздействию свободных кислородных радикалов, что является вредным.

Профессор Джо Винсон из университети Скрентона опубликовал доклад, который раскрыл тайну кофе. Ученый заявляет, что просто необходимыми для организма являются две чашки кофе в день для того, чтобы ваша кожа была молодой и здоровой, потому что именно в кофе содержатся антиоксиданты.

Исследователями доказано, что кофе имеет свойство активизации центров внимания и памяти, при это предотвращается рассеянность и потеря памяти в пожилые годы.

receptkulinar.ru