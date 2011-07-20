Чем полезна морская соль

Сейчас в мире существует несколько разновидностей соли, и каждая из них имеет право на существование в кулинарии.

Например, в Индии популярна черная соль — в ее вкусе есть нотки серы, и своим темным цветом она обязана активному углю. Он попадает в соль в процессе выпаривания из воды с золой. Один из самых ценных в кулинарном мире видов соли — гавайская, которая может быть красной, розовой или черной из-за своего вулканического происхождения и большого содержания оксидов железа. Ее иногда описывают как хрустящую соль.

Не менее ценна икра из соли — это самая тяжелая соль в кристаллах родом из французской провинции Бретань. Полученную выпариванием на солнце морской воды соль помещают в бочки из-под белого вина и немного коптят.

В этой же провинции собирают цветы соли — Fleur de Sel, которая в жаркую летнюю пору образовывается на поверхности соленых прудов. Ее собирают и очищают вручную, и каждый год ее урожай зависит от погоды. Так что в дождливые годы цена на цветы соли может быть баснословно высокой. Ее отличительное качество заключается в том, что ее можно жевать, тогда как привычная нам каменная соль может повредить эмаль и даже сломать зуб.

Несмотря на обилие видов соли, самой здоровой считается именно морская соль, и вот почему:

- Ее получают природным путем выпаривания на солнце чистой морской воды.

- Ее не обрабатывают осветлителями и не добавляют в нее разрыхлителей, препятствующих слеживанию.

- Она полностью растворяется в жидкостях организма и не откладывается в тканях и внутренних органах.

- Она — природный источник микро и макроэлементов — цинка, железа, калия, магния и так далее, и способствует лучшему их усвоению организмом.

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