Воды Сейма загрязнены стоками из Курска

Государственное агентство водных ресурсов Украины сообщает о загрязнении вод реки Сейм стоками очистительных сооружений г. Курск.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госводагентства, 27 июня 2011 г. произошла авария на очистительных сооружениях г. Курска (Россия), в результате чего неочищенные стоковые воды с превышением предельно-допустимых сбросов (в том числе в несколько раз по азоту аммонийному) попали в р. Сейм.

Сообщается, что российской стороной проводится разбавление стоковых вод путем ограничения водопотребления расположенных выше водопользователей и частично из Курского водохранилища, которое расположено рядом.

Для предотвращения распространения загрязнения р. Сейм на территории Украины водохозяйственными организациями Сумской и Черниговской областей учащен контроль качества воды в р. Сейм и р. Десна.

Пресс-служба Госводагентства отмечает, что в отобранных пробах превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для питьевого водоснабжения не зафиксировано. В частности, концентрация азотосодержащих соединений находится в пределах нормы, содержание растворенного кислорода выше 10 мг/дм3.

Вместе с тем, Деснянское бассейное управление водных ресурсов (БУВР) обеспечивает учащенный контроль и дополнительно отбирает пробы воды в районах питьевых водозаборов на р. Сейм возле г. Батурин и на р. Десна возле пгт. Макошено.

Для обмена информацией по водохозяйственно-экологическому состоянию отмеченных рек осуществляется сотрудничество с российской стороной.

В Госводагентстве заявляют, что ситуация находится под контролем водохозяйственных организаций агентства.