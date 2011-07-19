В Румынии перевернулся автобус с украинскими детьми

В результате аварии автобуса с украинскими детьми, который следовал из Болгарии в Украину, пострадали 14 человек.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он сообщил, что автобус украинской турфирмы, который попал в аварию в ночь на понедельник, возвращался из Болгарии транзитом через Румынию в Украину. Кроме водителя, в автобусе находились еще 42 гражданина Украины, в том числе 28 детей.

«На место аварии сразу прибыли румынские полицейские и санитары «скорой помощи», которые госпитализировали 14 человек с незначительными телесными повреждениями. После оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны из больницы. Погибших среди пострадавших в результате аварии нет», - сообщил А.ДИКУСАРОВ.

На место происшествия прибыли представители украинского Посольства в Румынии, которые оказали необходимое содействие и скоординировали действия румынской стороны. Был предоставлен автобус для перевозки украинских граждан в пункт пропуска Рени. В 18.00 они выехали на территорию Украины.

Руководитель пресс-службы сообщил, что в 3 часа ночи на дороге на расстоянии 70 км от украинской границы автобус съехал с дороги и перевернулся. В 9 часов утра из Киева в пункт пропуска Рени в Одесской области выехал другой автобус для пересадки пассажиров.

Водитель останется в Румынии для решения вопроса по поводу автобуса, который находится в непригодном состоянии. Водителю обеспечена постоянная связь с консульским отделом посольства.

Кроме того, сотрудниками посольства и представительства МИД Украины в Одессе были приняты организационные меры для проведения дополнительного медицинского осмотра пострадавших в центральной районной больнице Рени.