Солнце защищает от рака?

Воздействие солнечного света снижает риск возникновения раковых заболеваний, утверждают американские медики.

Ученые провели исследование, в котором задействовали около тысячи больных раком и полторы тысячи здоровых людей. Проанализировав данные о времяпровождении испытуемых на солнце, специалисты пришли к выводу, что воздействие солнечного света снижает риск возникновения онкологии на 24-38%.

Воздействие солнечных лучей способствует выработке в организме витамина D, который снижает риск образования и размножения раковых клеток. Прежде всего, уменьшается вероятность развития рака почек, пояснили эксперты.

Но такое положительное влияние солнце оказывает только на мужской организм. У женщин ультрафиолет не снижает риск развития рака почек. Возможно, это связано с гормональным фоном, полагают ученые. Планируются дальнейшие исследования.

tainamira.ru