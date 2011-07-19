Витамин С помогает справиться с катарактой

Люди, получающие недостаточное количество витамина С вместе с пищей, рискуют заполучить катаракту.

В ходе исследования ученые из Индии оценили состояние здоровья более 5600 индийцев в возрасте от 60 лет и старше, а также их рацион. Анализ крови позволил определить показатели витамина С. Около 73% участников имели катаракту. Однако частота распространения недуга снижалась по мере повышения содержания витамина С в крови и рационе, сообщает meddaily.ru.

Одна четверть людей с самыми высокими показателями витамина С имела на 39% ниже риск катаракты. В целом же ученые отметили достаточно низкие показатели витамина. Более половины добровольцев имели дефицит витамина.

Лабораторные тесты также доказали, что витамин С играет важную роль, защищая хрусталик глаза против оксидативного стресса. Эксперты отмечают: свет наносит повреждения глазу. Хрусталик поглощает ультрафиолетовое излучение - основной источник оксидативного стресса.

В апельсиновом соке содержится большое количество витамина С.

focus.ua