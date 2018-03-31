Инструкция по выживанию в жару

Жара – настоящее испытание для горожан. Увы, похоже, что аномально высокая температура продержится как минимум две недели. Врачи разных специализаций дают практические советы.«В жару не носите синтетическое белье. Оно создает «парниковый эффект» и благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Поэтому, к примеру, летнее обострение молочницы – не редкость, - предостерегает гинеколог Эдуард Абдулаевич Мубаракшин - женщинам с хроническим аднекситом разумный загар не противопоказан. Но помните, что избыток ультрафиолета уменьшает иммунную сопротивляемость организма. Кроме того, при хроническом аднексите противопоказано пребывание на пляже в мокром купальнике. Переодевайтесь сразу же после выхода из воды». Соблюдайте особую осторожность в отношении солнца и загара, если у вас миома или эндометриоз. Вам рекомендуются только воздушные ванны в тени деревьев.

Как тренироваться

«В аномальную жару специалисты рекомендуют отказаться от занятий спортом на улице. Физические нагрузки увеличивают теплоотдачу и могут привести к обезвоживанию организма. Кроме того, в жаркую погоду возрастает нагрузка на сосуды и сердце», - рассказывает спортивный врач, доктор медицинских наук Светлана Борисовна Короткова. Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажерах не рекомендуется. Лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например, на дыхательной гимнастике, йоге, пилатесе или легкой аэробике. Очень полезно в жару ходить в бассейн хотя бы 2–3 раза в неделю.

Чем питаться

«В жаркую погоду диета очень важна. Ешьте меньше мяса и животных жиров, больше растительной и молочной пищи. В середине дня не стоит сильно налегать на еду. Лучше перенести основной прием пищи на 17–18 часов. С утра в жару аппетит обычно плохой. Нет необходимости заставлять себя есть. А вот выпить стакан жидкости обязательно нужно», - рекомендует диетолог, врач высшей категории Залина Ростиславна Щербова.

Для утоления жажды лучше пить не простую воду, а разбавленные прохладной кипяченой водой соки, зеленый чай, минеральную воду без газа. Хорошо освежают также различные квасы и напиток из меда с водой и лимоном. Очень полезны в летние дни кисломолочные продукты: кефир, йогурт, простокваша и сычужные сыры.

В жаркую погоду откажитесь от привычки готовить еду впрок. Не забывайте, что срок годности большинства продуктов рассчитан на температуру до 25°С, а не на жару. Никогда не покупайте еду на лотках, не оборудованных холодильниками, и с рук. Неизвестно, сколько пролежали продукты на солнцепеке. А при высокой температуре бактерии размножаются быстро, что грозит тяжелыми отравлениями.

В жару противопоказано голодать. Организм и так находится в состоянии стресса из-за высокой температуры воздуха, а мы еще усугубляем проблему, лишая его пищи. Если вы хотите похудеть, просто измените состав еды. Устраивайте себе один-два разгрузочных дня в неделю. Они могут быть фруктово-ягодные, овощные или творожно-кефирные. Такое питание усиливает обменные процессы, стимулирует очищение кишечника.

Избежать воспаления подмышек

В жару повышается вероятность гидраденита – воспаления в подмышечной впадине. Предрасполагают к нему общее ослабление организма на фоне жары и обильное потоотделение, мелкие травмы кожи, например при бритье. Если у вас уже когда-то возникала эта проблема, исключите из рациона острые приправы, алкоголь, ограничьте сладости. Включите в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е: морковь, черную смородину, орехи.

Обратите особое внимание на дезодоранты, которыми вы пользуетесь. Антиперспиранты закупоривают потовые железы. Это может спровоцировать размножение микробов и воспаление. Поэтому если вы склонны к гидрадениту, используйте только обычные дезодоранты и чаще принимайте душ. А после удаления волос дезинфицируйте подмышечные впадины спиртовыми растворами.

Поберечь сердце и сосуды

«Приход летней жары сопровождается огромной нагрузкой на организм. Высокая температура воздуха вызывает усиленное потоотделение, сердцебиение. Дыхание учащается, а с потом организм теряет воду, витамины и минеральные соли. В частности, соли калия и магния, важные для работы сердечной мышцы», - предупреждает кардиолог, врач высшей категории Нина Ананьевна Полынцова. Наиболее подвержены опасному действию жары люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зной хуже себя чувствуют гипертоники, чаще возникают приступы стенокардии у больных с ишемической болезнью сердца. На слабость могут жаловаться люди с вегетососудистой дистонией и те, кто склонен к гипотонии. Пациентам с кардиологическими заболеваниями нужно соблюдать ряд рекомендаций:

Все мероприятия, сопровождающиеся физической нагрузкой, проводите до или после дневной жары. Перенапряжение в условиях высоких температур и воздействия прямых солнечных лучей может спровоцировать осложнения.

Старайтесь не ездить в переполненном транспорте. Несколько раз в день измеряйте артериальное давление.

Не ищите спасения от жары в холодных водоемах. Если разница между температурой воды и температурой воздуха превышает 10 градусов, купание может оказаться опасным для сосудов. И даже может спровоцировать приступ стенокардии. Не входите в воду очень быстро, особенно если вы в разгоряченном состоянии. Перед купанием слегка помассируйте тело или выполните несколько простейших физических упражнений. Никогда не купайтесь до дрожи.

Если вы страдаете гипертонией, не увлекайтесь соленой пищей.

newsland.ru