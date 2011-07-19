Что содержится в молоке

Исследователи проверили анализы двадцати разных образцов молока и выявили в них такие химические элементы, которые недопустимы в полезном белом напитке человечества.

Вывод из данного исследования был опубликован в журнале Agricultural and Foods Chemistry. Там написано, что коровье молоко зачастую содержит противовоспалительные препараты.

Ученые Хаенского университета в Испании считают, что для проверки безопасности коровьего молока можно использовать специальные машины особой разработки. Такому анализу может быть подвержена любая еда.

Инновационная методика обещает облегчить метод проверки молочного продукта. Лаборатириям всего мира ученые советуют принять подобный метод на заметку. Таким образом, люди смогут не беспокоиться из-за качества потребляемой ими пищи.

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