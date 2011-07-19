Как умерить аппетит

Диетологи дают несколько советов, на тот случай, если разыгрался нешуточный аппетит, но вы пытаетесь ограничивать себя в еде.

Итак:

1. Есть фрукты и овощи в начале приема пищи. Лучше всего есть апельсины, они хорошо подавляют чувство голода. А вот от яблок лучше отказаться, поскольку они, наоборот, стимулируют аппетит.

2. Диетологи советуют употреблять белковые продукты, поскольку они лучше насыщают организм, чем жиры и углеводы.

3. Женщине лучше есть одной или в окружении мужчин. Психологи доказали, что в такой ситуации женщины съедают меньше и более полезную пищу.

4. Много воды или чая без сахара. Жидкость помогает уменьшить чувство голода, вода и чай без сахара не дают калорий.

5. Взять за привычку оставлять на тарелке хотя бы один кусочек. Так можно удержаться от соблазна взять добавки.

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