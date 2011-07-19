Как умерить аппетит

09:14, 19 июля 2011
Зарубежные новости
0

Диетологи дают несколько советов

Диетологи дают несколько советов, на тот случай, если разыгрался нешуточный аппетит, но вы пытаетесь ограничивать себя в еде.

Итак:

1. Есть фрукты и овощи в начале приема пищи. Лучше всего есть апельсины, они хорошо подавляют чувство голода. А вот от яблок лучше отказаться, поскольку они, наоборот, стимулируют аппетит.

2. Диетологи советуют употреблять белковые продукты, поскольку они лучше насыщают организм, чем жиры и углеводы.

3. Женщине лучше есть одной или в окружении мужчин. Психологи доказали, что в такой ситуации женщины съедают меньше и более полезную пищу.

4. Много воды или чая без сахара. Жидкость помогает уменьшить чувство голода, вода и чай без сахара не дают калорий.

5. Взять за привычку оставлять на тарелке хотя бы один кусочек. Так можно удержаться от соблазна взять добавки.

likar.info

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter