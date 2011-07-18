Чем опасны электрические зубные щетки

В Германии и Австралии начали изымать из продажи электрические зубные щетки марки Dr. Best. Они признаны опасными для здоровья.

Выяснилось, что механизм закрепления насадки без труда ослабевает, потому сменная деталь может слететь, травмировав ротовую полость. Несмотря на то, что жалоб на электрические щетки от покупателей еще не поступало, но производитель щеток дорожит своим именем и хочет избежать всех возможных рисков несчастных случаев из-за использования их товара.

При этом те, кто уже успел купить себе такую щетку, могут вернуть этот товар и получить обратно свои деньги.

likar.info