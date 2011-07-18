Ароматерапия против тошноты

Каж­дая жен­щи­на стал­ки­ва­ет­ся во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти с опре­де­лен­ны­ми не­до­мо­га­ни­я­ми.

Преж­де чем при­ни­мать ка­кие-ли­бо ле­кар­ст­ва, по­про­буй­те се­бя в ка­чест­ве аро­ма­те­ра­пев­та. Од­на­ко не за­будь­те пред­ва­ри­тель­но про­кон­суль­ти­ро­вать­ся со сво­им вра­чом.

Ут­рен­няя тош­но­та

Что­бы пре­дуп­ре­дить ут­рен­нюю тош­но­ту, по­про­буй­те пе­ред сном кап­нуть од­ну кап­лю эфир­но­го мас­ла пе­реч­ной мя­ты на но­со­вой пла­ток и по­ло­жи­те его ря­дом с по­душ­кой на всю ночь.

Аро­ма­ти­чес­кие мо­ле­ку­лы бу­дут рас­прост­ра­нять­ся в воз­ду­хе, мяг­ко воз­дейст­вуя на ваш ор­га­низм, по­мо­гая со­хра­нить же­лу­док в спо­кой­ном со­сто­я­нии. По­про­буй­те ис­поль­зо­вать этот ме­тод в те­че­ние трех-че­ты­рех дней - ва­ше ут­рен­нее са­мо­чувст­вие долж­но улуч­шить­ся.

Тош­но­та в те­че­нии дня, по­те­ря ап­пе­ти­та и рво­та

В этом слу­чае вам мо­жет по­мочь эфир­ное мас­ло им­би­ря. Но­си­те его с со­бой в не­боль­шом фла­кон­чи­ке.

При по­яв­ле­нии тош­но­ты в те­че­нии дня или ре­ак­ции на ка­кие-ли­бо за­па­хи, кап­ни­те од­ну кап­лю на ла­до­ни и силь­но разо­три­те их. За­тем под­не­си­те ла­до­ни к но­су и сде­лай­те не­сколь­ко глу­бо­ких вдо­хов.

Рво­та

Эф­фек­тив­ным средст­вом от рво­ты мо­жет стать па­ро­вая ин­га­ля­ция. В пол-лит­ра го­ря­чей во­ды нуж­но до­ба­вить од­ну кап­лю эфир­но­го мас­ла им­би­ря. На­крой­те го­ло­ву по­ло­тен­цем и вды­хай­те аро­ма­ти­зи­ро­ван­ный пар. Во вре­мя ин­га­ля­ции гла­за долж­ны быть за­кры­ты.

Пос­ле пре­кра­ще­ния рво­ты для сня­тия на­пря­же­ния в об­лас­ти же­луд­ка ре­ко­мен­ду­ет­ся лег­ки­ми по­гла­жи­ва­ю­щи­ми дви­же­ни­я­ми вти­рать в ко­жу вы­ше пуп­ка мас­ля­ный рас­твор.

Для его при­го­тов­ле­ния нуж­но хо­ро­шо сме­шать од­ну де­серт­ную лож­ку (10 мл) лю­бо­го рас­ти­тель­но­го мас­ла с кап­лей мас­ла им­би­ря.

Что­бы пре­дуп­ре­дить тош­но­ту и рво­ту в те­че­нии дня, вти­рай­те эту смесь в об­ласть ко­жи над пуп­ком каж­до­е ут­ро. Че­рез шесть дней не­при­ят­ные ощу­ще­ния долж­ны прой­ти.

Мак­си­маль­ная до­за им­бир­но­го мас­ла, ко­то­рую вы мо­же­те ис­поль­зо­вать еже­днев­но - 3 кап­ли.

Если им­бирь по ка­ким-ли­бо при­чи­нам вам не под­хо­дит, ис­поль­зуй­те дру­гие мас­ла с ана­ло­гич­ны­ми свойст­ва­ми: мя­ту пе­реч­ную, ли­мон, ман­да­рин или ла­ван­ду.

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