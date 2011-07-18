Чем опасны мгновенные каши

Зёрна риса, проса, гречки и пшеницы «раздевают догола», снимая все оболочки, а потом ещё шлифуют и часто дробят. В результате с оболочками и зародышем зерна теряются пищевые волокна и биологически активные вещества. По сути, от зерна остаются осколки, в которых содержится очень много крахмала.

Хлопья геркулеса — это сплющенные цельные зёрна овса, с которых сняли грубую наружную шелуху, а значительная часть оболочки и зародыша осталась. Благодаря этому в них много полезных веществ. Быстрые каши их тоже содержат, но они отличаются от геркулеса предварительной обработкой. Для каш быстрого приготовления зерно измельчают и делают ещё более тонким. У мгновенных каш частицы зерна ещё тоньше, и главное — они как бы предварительно проварены, более глубоко обработаны паром. Поэтому они впитывают горячую воду почти сразу и крахмал из них усваивается лучше и быстрее, чем из геркулеса.

Это плохо, ведь конечный продукт распада крахмала — сахара. Их избыток, во-первых, вредит поджелудочной железе, способствуя развитию диабета, а во-вторых, сахара превращаются в жир. Современные диетологи советуют ограничить потребление крахмалистых продуктов, среди которых так любимые у нас каши и картофель. Исключение составляют овсяные каши и в первую очередь геркулес — в них больше полезных веществ.

И это не только аминокислоты, витамины, минералы и клетчатка. Главные полезные вещества овсянки — это так называемые бета-глюканы — особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин. Их полезные свойства были доказаны в сорока серьёзных исследованиях. После этого в США официально разрешили на упаковках писать следующую информацию: «Растворимые пищевые волокна в овсяной каше могут уменьшить риск развития сердечных болезней, если они используются как часть диеты, содержащей мало насыщенных жиров и холестерина». Информация о необходимости ограничения вредных жиров и холестерина обязательна. Ведь без неё можно понять, что для здоровья нужно есть побольше овсянки. Это не так.

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