Какие болезни "уготованы" нам звёздами

Узнай, к каким болезням ты предрасположена согласно своему Знаку Зодиака, чтобы предотвратить их.

Овен

Типичный Овен обладает отменным здоровьем, но легко раним эмоционально из-за нервного типа характера. Следует избегать излишней физической нагрузки, болезней глаз, носоглотки, ушей. Могут быть частые головные боли, мигрени, невралгия. Многие лысеют.

Телец

Необходимо проявлять осторожность в отношении инфекционных заболеваний горла, возможного увеличения щитовидной железы, респираторных заболеваний. Также Тельцы подвержены заболеваниям гениталий, матки, печени и почек. Может появиться ревматизм. Опасность представляет ожирение.

Близнецы

Возможны нервные расстройства, катар и бронхит. Их конституция слаба. В большинстве своем Близнецы не имеют тенденций к увеличению веса, поэтому им не нужно придерживаться строгих диет. Некоторые из них до конца жизни остаются очень худыми.

Рак

Есть предрасположенность к раковым заболеваниям. Часто бывают плеврит, геморрой, варикозное расширение вен. Легкая возбудимость может также привести к гастриту, кашлю, ослаблению зрения. Нередки отравления некачественными продуктами.

Лев

Следует опасаться болей в спине и легких, в позвоночнике, заболеваний сердца и крови, судорог, желтухи и болезней глаз.

Дева

Этот знак вполне обоснованно можно назвать самым здоровым из всех. Хотя абсолютно здоровых людей не существует. Поэтому Девы предрасположены к кишечным расстройствам, запорам, коликам, непроходимости кишечника, диарее, различным заболеваниям печени. У них также слабые лимфатические узлы.

Весы

У них слабая сопротивляемость болезням. Цветущий внешний вид часто обманчив. Их главные враги – холод и сырость. Во время болезни любят чувствовать заботу, внимание и сочувствие. Наиболее уязвимые части организма Весов – почки и поясница. Часто бывают почечные колики, внематочная беременность и болезни кожи.

Скорпион

Они могут серьезно страдать от гепатита, цистита, ОРЗ, ларингита, болезней брюшных и половых органов, мочевого пузыря. Их очень трудно заставить лечиться, тяжело ухаживать за ними. Внимание! Скорпиону грозят опасность от огня и несчастные случаи, особенно в путешествиях.

Стрелец

Люди этого знака склонны к радикулиту и ревматизму. Вследствие недостатка кремния в организме у них могут быть плохими кожа, ногти и волосы. Стрельцы часто становятся спортсменами, а значит, подвержены травмам. Но у них сверхъестественные способности к восстановлению. Возможны частые заболевания горла. В зрелом возрасте - болезни нервов и расширение вен.

Козерог

Часто могут быть переломы, растяжения коленного сустава и другие дефекты ног. Также представителям этого знака угрожают анемия, хронический нефрит, катары верхних дыхательных путей, глухота, ревматизм и рахит. Время от времени Козероги страдают от депрессии. Такое состояние основано на трудностях жизни и большой ответственности, которая лежит на их плечах. Постоянная депрессия может быть передана по наследству.

Водолей

Склонны к нервным расстройствам, катару, диарее, геморрою, поэтому Водолею необходимо воздержание от алкоголя.

Рыбы

К сожалению, это один из самых болезненных знаков зодиака. Их часто мучают экземы, грибковые поражения, простуды, отравления. Возможны несчастные случаи на воде.

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