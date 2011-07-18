Как есть мясо, чтобы быть здоровым

Чтобы не иметь проблем со здоровьем, эксперты не советуют употреблять жареное мясо, а также злоупотреблять мясом, которое продается в украинских торговых сетях. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила врач-диетолог научно-технического центра «ВИРИА» Светлана Фус.

«Я являюсь сторонницей того, что всегда необходимо быть ближе к земле и натуральному производителю. Ведь куриное мясо, например, купленное в супермаркетах, не всегда является соответствующего качества. Потребители не всегда проинформированы, чем кормили этих курей, какого качества это мясо», - отметила Светлана Фус.

По ее словам, постоянное употребление в пищу курятины, выращенной на крупных птицефермах, может негативно отобразиться на здоровье: есть угроза появления шлаков, ожирения, аллергии и так далее.

При этом, комментируя способы приготовления куриного мяса, чтобы получать всегда необходимое количество питательных веществ и не навредить своему здоровью эксперт сообщила следующее: «Чтобы не навредить себе и своему здоровью, необходимо минимизировать жарку мяса по причине образования канцерогенов при его приготовлении. Если говорить о термической обработке мяса для избавления от микрофлоры, необходимо пользоваться альтернативными рецептами приготовления мяса: тушение, варка и так далее».

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