В Японии на "Фукусиму-1" надвигается мощный тайфун

Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO начала поспешно заделывать металлическими листами проломы над машинным залом третьего энергоблока станции из-за опасений надвигающегося на Японию мощного тайфуна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Метеорологическое агентство Японии ранее вынесло предупреждение о приближении мощного тайфуна к южному побережью страны. По предварительным данным, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет до 180 километров в час (50 метров в секунду), а его радиус достигает 300 километров.

Представители TEPCO ранее заявляли, что аварийная АЭС "Фукусима-1", на которой продолжаются работы по восстановлению систем охлаждения реакторов, не полностью готова к летним тайфунам.

Ливневые дожди и сильные ветры могут способствовать попаданию радиоактивной воды в окружающую среду, а тайфун может нанести повреждения объектам АЭС.

После разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии на расположенной на северо-востоке страны АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.