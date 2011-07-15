Известная российская певица завещала свои органы для трансплантации

Российская певица Наталья Ветлицкая, проходившая курс лечения в одном из медицинских учреждений, стала невольной свидетельницей чужого горя.

Певица рассказала печальную историю: 21-летний юноша, несколько лет ожидавший пересадки почки, умер в страшных муках. Ему слишком долго искали донора.

Ветлицкая была так потрясена, что сразу же, как только выписалась из больницы, отправилась к нотариусу и составила завещание, а именно:

«После моей смерти все органы, которые пригодны для пересадки, должны быть отданы больным, нуждающимся в трансплантации, — говорит Наталья Ветлицкая. — Может, мои сердце, почки, легкое спасут чью-то жизнь!».

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