Массаж шеи убережет от инфаркта

Группа ученых из английского университета Лидса утверждает, что регулярный массаж шеи способен спасти человека от инфаркта.

Британские ученые провели исследования и выяснили, что существуют особые прямые связи между мышцами шеи и особой зоной головного мозга - nucleus tractus solitarius, которая несет ответственность за контроль в организме человека уровня кровяного давления.

И если массажировать мышцы шеи регулярно, то, по утверждению специалистов, это будет стабилизировать работу мозговой зоны nucleus tractus solitarius, и понижать кровяное давление в случаях его повышения.

"Эффект от массажа можно сравнить с действиями соответствующих новейших медикаментов", - добавил глава исследований профессор Джим Дечардс.

ami-tass.ru

