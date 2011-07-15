Кому нельзя есть абрикосы и персики
13:28, 15 июля 2011Зарубежные новости
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Обязательно мойте горячей водой
В 100 г абрикосов и персиков около 11 процентов углеводов, в основном глюкозы, поэтому плоды противопоказаны тем, кто страдает сахарным диабетом. В персиках тоже много углеводов, но - фруктозы больше, которая для диабетиков не вредна.
Кожура персиков и абрикосов может быть пристанищем для яиц глистов, если их собирают с земли. Поэтому перед едой их обязательно нужно мыть горячей водой. После приема персиков нужно полоскать рот водой, так как содержащаяся в них кислота разъедает эмаль.
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