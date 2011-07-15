Кому нельзя есть абрикосы и персики

В 100 г абрикосов и персиков около 11 процентов углеводов, в основном глюкозы, поэтому плоды противопоказаны тем, кто страдает сахарным диабетом. В персиках тоже много углеводов, но - фруктозы больше, которая для диабетиков не вредна.

Кожура персиков и абрикосов может быть пристанищем для яиц глистов, если их собирают с земли. Поэтому перед едой их обязательно нужно мыть горячей водой. После приема персиков нужно полоскать рот водой, так как содержащаяся в них кислота разъедает эмаль.







