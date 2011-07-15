Диета против целлюлита

Итак, что целлюлит не любит?

Если вы выпиваете в день 2,5 - 3 литра чистой не газированной воды.

У вас на завтрак есть салат из овощей (свекла, морковь, перец, капуста) и второе блюдо.

В течение дня вы кушаете 3 - 4 раза с интервалом 3 - 4 часа и отсутствуют перекусы между приёмами пищи.

Кушайте как можно больше фруктов и овощей. Фрукты за 15 - 20 минут до приёма пищи, а овощи в виде салатов с основной едой. В овощах есть клетчатка, которая способствует нормальной работе кишечника и естественному выведению шлаков из организма.

Очень полезны продукты, содержащие калий (дыня, апельсины, бананы, картофель, морковь).

Пейте различные минеральные воды, желательно богатые кальцием, магнием и железом, а также травяные и зелёные чаи.

Очень полезен настой из листьев крапивы и полевого хвоща, которые способствуют выведению лишней жидкости и шлаков из организма.

Употребляйте в пищу укроп, он является хорошим мочегонным средством.

Чёрная редька улучшает работу печени, что приводит к уменьшению накопления токсинов.

Меньше употреблять сахара и соли.

При приёме пищи тщательно её пережёвывать.

Желательно чтобы завтрак был между 7 и 9 часами утра, обед между 13 и 15 часами дня, а ужин между 17 и 19 часами вечера.

Для избавления от целлюлита крайне не желательны "быстрые" и сильно ограниченные диеты. Необходимо сбалансированное питание, в котором присутствуют все основные питательные элементы.

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