Лето в офисе: Как не сгореть на работе

Если буквы на мониторе плывут, а голова раскалывается, стоит проверить: соблюдаются ли правила оборудования вашего рабочего места?

- Сидя весь день в офисе за компьютером, вы попадаете под прицел целой армии вредных для здоровья факторов, - рассказывает юрист Центра социально-трудовых прав Галина Енютина. - Это и электромагнитное излучение, и недостаток освещения рабочей зоны, и блики. Нередко еще сопутствуют постоянный, хоть и несильный, но изматывающий шум, а также вибрация.

Строго по закону, измерив уровни всех этих воздействий, можно определить класс вредности условий труда на вашем рабочем месте.

- Для офисных работников, скорее всего, это будет класс 3.1 или 3.2 (всего классов 4), что означает риск со временем - в течение 10 - 15 лет плотного общения с компьютером - приобрести профессиональное заболевание, - поясняет Галина Енютина. То есть если вы засели за монитор лет в 20, то уже к 35 будете чувствовать недомогания именно «по вине» ПК.

В первую очередь страдает, разумеется, зрение. Остеохондроз, головные боли - из этой же серии. Кроме того, электромагнитное излучение не лучшим образом влияет на сердце и сосуды. В общем, не откладывая в долгий ящик, проверьте: правильно ли организовано ваше рабочее место.

Так что, изо всех сил просите и убеждайте свое начальство, а на крайний случай можно обращаться за содействием в Роспотребнадзор - именно он контролирует исполнение санитарных нормативов, и в Государственную инспекцию труда, которая следит за соблюдением прав работников в целом.

Кстати, те же правила официально велят давать передышку глазам и всему нашему организму: те, кто весь рабочий день трудится за компьютером, вправе отдыхать не меньше 15 минут через каждые два часа.

newsland.ru