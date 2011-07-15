Чем полезна вишня

В настоящее время известно более 200 различных сортов вишни, которые отличаются по своему химическому составу и времени созревания.

Плоды вишни широко применяются в народной медицине. Их используют в качестве диетического продукта, который способствует улучшению аппетита и пищеварения, они уменьшают жажду, обладают антисептическим, отхаркивающим и легко послабляющим действием.

Эмульсия из семян вишни и отвары плодоножек обладают выраженным мочегонным действием и рекомендуются для лечения мочекислых диатезов и заболеваний суставов.

Отвары из веток вишни оказывают выраженное противопоносное действие при хронических колитах и в комплексе средств для лечения атонии кишечника.

Отвары плодоножек и веток применяют при отеках. Отвары свежих листьев в молоке эффективны при желтухах различного происхождения, а свежие листья и тампоны из них — при наружных кровотечениях.

Народная медицина считает, что вишня действует на центральную нервную систему, обладает успокаивающим и противосудорожным действием. В прошлом столетии некоторые врачи применяли их отвар при психических заболеваниях и эпилепсии.

Плоды вишни используются при продолжительных запорах, лихорадочных состояниях. Плоды вишни с молоком используются при лечении артритов.

Мякоть, сок являются хорошим отхаркивающим средством при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

В плодах вишни имеются сахара (глюкоза, фруктоза)— 15мг%, пектин — 11 мг% , витамин А — 0,3-0,55 мг%, витамин С — 15 мг%, витамин РР — 0,25-0,4 мг% , а также органические кислоты (лимонная, яблочная) — 1-1,6 %, азотистые, дубильные, красящие вещества и керацианин.

В плодах вишни обнаружено много ценных минеральных веществ, таких как медь, калий, железо, магний.

Семена из косточек вишни ядовиты, но употребляемые в небольшом количестве под контролем врача помогают при подагре и почечнокаменной болезни.

Отвар плодоножек является сильным мочегонным и применяется как хорошее кровоостанавливающее средство при сильных, длительных менструальных кровотечениях.

Народная медицина настой корней использует при язве желудка, а отвар плодоножек — при дизентерии.

Из плодов вишни готовят варенье, компоты, сиропы, кисели, настойки, экстракты, морсы, наливки, фруктовую воду. Листья вишни используются при мариновании и квашении овощей.

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