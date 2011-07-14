Скажи мне свою группу крови, и я скажу, кто ты

Скверный характер, неисправимый соня или этакий живчик? Ну, конечно, все дело как минимум в зодиакальной абракадабре. Хотя, это не совсем так. Или точнее – не только так. К слову сказать, именно Гиппократ впервые обосновал зависимость поведения человека от преобладания в организме какой–либо из жидкостей: желчи, лимфы и, естественно, крови. И сейчас эта теория весьма популярна. Волна интереса к взаимосвязи группы крови с характером буквально захлестнула Японию в начале тридцатых годов. По некоторым данным, во время Второй мировой войны некоторые важные подразделения формировались с учетом группы крови. И до сих пор тренеры профессиональных японских бейсбольных команд учитывают это при подборе состава. Группу крови учитывают при найме сотрудников на работу, а специалисты по маркетингу - для предсказания спроса на предполагаемую продукцию. Аппараты, проводящие анализ группы крови, в Японии можно встретить буквально всюду: на вокзалах, в универмагах, ресторанах и других общественных местах. Существует даже целая организация, созданная для того, чтобы помогать отдельным лицам принимать правильные решения. Цитата дня Доктор Тошитака Номи: «Вы таковы, какова ваша группа крови». В 1971 году доктор Номи опубликовал книгу, которая, по утверждению автора, написана на основе 25-летнего личного опыта, наблюдений и анализа черт характера и группы крови хорошо знакомых лиц. Книга разошлась тиражом более 1,2 миллионов экземпляров! От группы крови, как утверждает Номи, зависит не только поведение человека, но и чувства, характер, манеры. Ну что, готовы узнать, кто вы есть на самом-то деле по теории Масахико Наоми? Тогда приступим.

Охотник. Группа крови первая - (0) Носители этой группы крови люди чрезвычайно целеустремленные, самостоятельные и уверенные в себе. Им свойственны качества лидера, оптимизм и нацеленность на успех. Такие люди обладают устойчивостью к неврозам и быстро восстанавливают силы. Им присуща некоторая самовлюбленность, высокомерие, что нередко мешает в отношениях с другими людьми. Они очень ревнивы и болезненно амбициозны - очень любят похвалу и не переносят критики в свой адрес. Чаще всего такие люди многого добиваются в своей жизни. Статистика дня С цифрами не поспоришь. Интересно, что лишь 9 процентов от всего населения США имеют третью группу крови. В то же время 40 процентов из них – миллионеры, люди, добившиеся успеха.

Земледелец. Группа крови вторая - (А) Люди со второй группой крови более приспособлены к жизни в обществе, обладают хорошим умом и смекалкой, что помогает им быть хорошими друзьями и товарищами. Крайне усидчивые, трудолюбивые, добросовестные, они привыкли все доводить до конца. Обычно они быстро продвигаются по служебной лестнице, а все остальное считают второстепенным. Если они берутся за какое-либо дело, то обязательно выполняют его хорошо. Нередко обладатели такой группы крови скрывают свои эмоции, держат переживания в себе, редко открывают кому-либо свою душу или делятся тайнами.

Кочевник. Группа крови третья - (B) Люди В-типа более терпимы, более контактны в отношениях с любыми иными индивидуальностями, чем обладатели первой и второй групп крови. По своей генетической природе они уравновешены, тактичны, рассудительны, менее склонны к вызывающему поведению, к конфликтам, способны понять отличающуюся точку зрения, умеют сочувствовать, сопереживать. Считается, что носители третьей группы крови больше всех приспособлены к современным условиям жизни.

Загадка. Группа крови четвертая - (AB) Четвертая группа крови появилась при слиянии второй и третьей, поэтому носителям этой группы свойственны черты как «кочевников», так и «земледельцев». Обладатели AB группы - личности одухотворенные, многогранные. Их нередко бросает из крайности в крайность - одновременно тактичные и справедливые они бывают резки или слишком нерешительны, поэтому любое решение дается им с трудом. Клаудвочеры дня Люди с четвертой группой крови почти всегда попадают в число наиболее обаятельных и интересных личностей, обладают харизмой и талантом. Ярким примером могут служить 35-й президент США Джон Кеннеди и голливудская звезда Мэрилин Монро.

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