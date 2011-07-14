Чтобы заснуть, суньте одеяло в холодильник

На бессонницу в жару жалуются даже те, кто в обычные дни способен заснуть хоть сидя, хоть стоя. Но, чтобы не бултыхаться в скомканных и влажных простынях, не спешите глотать снотворное. Есть несколько «немедикаментозных» способов встретиться со сном.

Кстати говоря, летом, когда день становится длиннее, наш организм переключается на экономный режим, и мы можем высыпаться за 6 часов, вместо осенне-зимних 8-ми. Если же заснуть не получается вообще, потому что дома жарко и душно, попробуйте следующее:

- За два часа до того, как лечь спать, положите покрывала или одеяло в пакет, а пакет в холодильник. Эффект «кондиционера» в процессе засыпания гарантирован.

- Еще один охлаждающий прием: намочите хлопчатобумажные носки в воде с добавлением уксуса (3 ст. ложки на 0,5 л воды) и наденьте за час до сна. Ложась спать, снимите.

- Если в квартире душно, смочите кусочек ваты в ментоловом масле и положите около кровати. Дышать станет легче.

- Можно попробовать дыхательные упражнения: лежа на спине, расслабьтесь и положите руки на живот. Сорок раз медленно и глубоко вдохните и выдохните, стараясь набирать воздух, как бы в живот.

- Около кровати поставьте миску с кусочками льда, а сверху накройте ее платком. Этим платком хорошо периодически протирать лицо и шею.

- На кончиках наших пальцев расположены «сонные» точки. Помассируйте их большим пальцем, и через несколько минут вы почувствуете приятное расслабление. И – спать…

newsland.ru