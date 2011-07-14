Осина стягивает с человека отрицательную энергию

Осина — дерево, забирающее отрицательную энергию. Если вам плохо, достаточно постоять возле осины или прислониться к ней. Нe забудьте при этом осину поблагодарить. Затем уже можно подойти к березке или яблоньке и вновь зарядиться энергией.

Спиртовой экстракт почек осины оказывает бактерицидное действие. Особенно это касается золотистого стафилококка и различных кишеыных бактерий (Кстати, наверное, не случайно медведь перед тем, как залечь в спячку, обязательно набивает желудок корой осины). — Прим. Адм.) Настоем Настоем коры в народной медицине лечат понос, кашель, простуду, лихорадку, болезни почек и мочеполовой системы. Иногда кору осины используют при геморрое, ревматизме, гастритах, обильных месячных, цинге, грыже, прй язвах, ожогах, ранах.

Настой готовят из расчета 1:10 и пьют с добавлением меда. 10-процентную спиртовую настойку принимают по 20 — 40 капель три раза в день. Мазь из растертых сухих почек осины используют при ожогах, ранах, язвах, геморрое.

Есть ли вред от приема настоя коры? Во всемнужна мера. Настой - лекарство. Поэтому, во-первых, принимать нужно тогда, когда это необходимо, а, во-вторых, перенасыщение организма лекарством вряд ли полезно.

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