Шесть правил вашего радостного утра
Полюбуйтесь по дороге на цветы…
Бывает ли утро добрым? Да, для тех, кто знает как его сделать таким. Ведь утренние ощущения, как правило, формируют настроение на целый день. И во многом именно от каждого человека зависит, каким будет его утро. Конечно, всегда существует вероятность утренних неожиданностей, проблем и необходимости важных решений, но в остальном можно постараться и сделать утро радостным.
Вот шесть простых правил вашего радостного утра:
Правило первое: готовьтесь к утру с вечера. Чтобы утром не тратить драгоценные минуты, лучше с вечера собрать все, что вы возьмете с собой на работу, приготовить одежду, обувь, и необходимые мелочи, вплоть до денег или билета на проезд в общественном транспорте, или ключей для машины на видном месте.
Правило второе: не ложитесь спать в неубранной квартире. Грязный пол ,немытая посуда, разбросанные вещи.. Все это способно испортить настроение даже самым светлым и радостным утром.
Лучше еще накануне посвятить пару часов уборке, чтобы утром беспорядок не тяготил вас, и не заставлял забивать голову мыслями о бардаке и предстоящем «разгребании авгиевых конюшен». Да и вернуться тем же вечером в чистое и прибранное жилье будет гораздо приятнее, чем в неприбранное.
Правило третье: перед тем, как лечь спать, проветрите комнату. Комфортная температура для сна – 20-24 градуса, при свежем, не спертом воздухе. Также не стоит слишком интенсивно использовать в спальне перед сном любые ароматизирующие вещества, или ставить около кровати вазу с сильно пахнущими цветами.
Правило четвертое: просыпайтесь медленно. Вскакивая с постели, еще не открыв глаз, бегом проносясь одновременно в ванную и на кухню, вы с самого начала задаете организму бешеный ритм, который ему довольно трудно выдержать. Такие нагрузки не только не поднимут вам настроение, но еще и могут оказаться вредными для здоровья.
Правило пятое: завтракайте. Обязательно завтракайте, не слишком плотно, но съешьте что-нибудь, не ограничивайтесь только напитком или фруктом. Самый лучший завтрак – белковый, т.е. это может быть бутерброд с мясом или сыром, омлет, и т.п.
Правило шестое: поднимите себе настроение с самого утра. Позвоните любимому человеку, чтобы услышать ласковые слова. Прочитайте несколько анекдотов, купите в киоске смешную открытку, полюбуйтесь по дороге на цветы… Найдите способ уже с утра увидеть в этом мире что-нибудь хорошее, и скоро вы заметите, что хорошего в нем вообще не так уж и мало.