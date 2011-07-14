Шесть правил вашего радостного утра

Бывает ли утро добрым? Да, для тех, кто знает как его сделать таким. Ведь утренние ощущения, как правило, формируют настроение на целый день. И во многом именно от каждого человека зависит, каким будет его утро. Конечно, всегда существует вероятность утренних неожиданностей, проблем и необходимости важных решений, но в остальном можно постараться и сделать утро радостным.

Вот шесть простых правил вашего радостного утра:

Правило первое: готовьтесь к утру с вечера. Чтобы утром не тратить драгоценные минуты, лучше с вечера собрать все, что вы возьмете с собой на работу, приготовить одежду, обувь, и необходимые мелочи, вплоть до денег или билета на проезд в общественном транспорте, или ключей для машины на видном месте.

Правило второе: не ложитесь спать в неубранной квартире. Грязный пол ,немытая посуда, разбросанные вещи.. Все это способно испортить настроение даже самым светлым и радостным утром.

Лучше еще накануне посвятить пару часов уборке, чтобы утром беспорядок не тяготил вас, и не заставлял забивать голову мыслями о бардаке и предстоящем «разгребании авгиевых конюшен». Да и вернуться тем же вечером в чистое и прибранное жилье будет гораздо приятнее, чем в неприбранное.

Правило третье: перед тем, как лечь спать, проветрите комнату. Комфортная температура для сна – 20-24 градуса, при свежем, не спертом воздухе. Также не стоит слишком интенсивно использовать в спальне перед сном любые ароматизирующие вещества, или ставить около кровати вазу с сильно пахнущими цветами.

Правило четвертое: просыпайтесь медленно. Вскакивая с постели, еще не открыв глаз, бегом проносясь одновременно в ванную и на кухню, вы с самого начала задаете организму бешеный ритм, который ему довольно трудно выдержать. Такие нагрузки не только не поднимут вам настроение, но еще и могут оказаться вредными для здоровья.

Правило пятое: завтракайте. Обязательно завтракайте, не слишком плотно, но съешьте что-нибудь, не ограничивайтесь только напитком или фруктом. Самый лучший завтрак – белковый, т.е. это может быть бутерброд с мясом или сыром, омлет, и т.п.

Правило шестое: поднимите себе настроение с самого утра. Позвоните любимому человеку, чтобы услышать ласковые слова. Прочитайте несколько анекдотов, купите в киоске смешную открытку, полюбуйтесь по дороге на цветы… Найдите способ уже с утра увидеть в этом мире что-нибудь хорошее, и скоро вы заметите, что хорошего в нем вообще не так уж и мало.

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