Кофе вызывает галлюцинации

Австралийские ученые пришли к выводу, что употребление кофе оказывает губительное влияние на психику человека. Согласно их выводам, всего лишь пять чашек кофе в день достаточно для того, чтобы у человека начались галлюцинации.

К этому выводу ученые пришли после эксперимента. Раздав разное количество кофе добровольцам, они заставили их послушать «белый шум» и услышать в нем песню. При этом экспериментаторы половине участников даже наушники не включали, передает КП.

«То есть испытуемые слушали тишину. И при этом прекрасно ее слышали! Не тишину, конечно, а вполне определенную песню. Это были те люди, которые выпили много кофе», - пояснили ученые результаты эксперимента.

Ссылаясь на результаты испытаний, ученые утверждают, что ежедневный стресс вместе с пятью чашками кофе - это прямая дорога к галлюцинациям, что может потом вызвать нервный срыв, а потом психоз.

«В мозгу есть особое вещество аденозин. Он притормаживает импульсы нейронов, защищая нас от психических перегрузок. Количество аденозина зависит от возраста, времени суток, утомляемости и т.п. Так вот кофеин - это анти-аденозин. Он наоборот заставляет нейроны чаще выпускать импульсы, что приводит мозг в состояние работоспособности. Иногда это полезно, но, сами понимаете, чем меньше аденозина в мозге, тем сильнее напряжение. Это может привести к печальным последствиям - психическим перегрузкам, нервным срывам и т.п.», - рассказал врач-невролог Виктор Косс.

focus.ua