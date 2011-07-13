В Бразилии в результате авиакатастрофы погибли 16 человек
17:32, 13 июля 2011Зарубежные новости
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Упал на землю и загорелся
По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения небольшого самолета на северо-востоке Бразилии, передает Би-Би-Си.
Авиакатастрофа произошла через 10 минут после взлета. Самолет принадлежал авиакомпании Noar Airlines и направлялся из города Ресифе в Натал.
Пилот попытался посадить самолет на площадке у побережья. Однако, по словам очевидцев, самолет упал на землю и загорелся.
В настоящее время на месте трагедии работают поисково-спасательные бригады, начато расследование причин происшествия.
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