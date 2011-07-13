Красное вино - профилактика диабета и остеопороза

Американские ученые не так давно пришли к выводу, что антиоксиданты, которые содержит красное вино, способны помочь людям, страдающим от «сидячей» работы. «Красненькое» не только поможет нарастить мышечную массу, но и выступает хорошей профилактикой диабета и остеопороза, сообщает портал Decanter.сom.

Биологи провели опыты на мышах. Одной группе подопытных животных давали антиоксидант из красного вина, а второй – нет. Причем подвижность зверюшек ограничили по максимуму. В итоге оказалось, что мыши, оставленные без «винного» антиоксиданта, потеряли мышечную массу и у них стали хрупче кости. Так же, у мышей развилась невосприимчивость к инсулину, что может свидетельствовать о предрасположенности к диабету. А вот у мышей, которые «сидели» на вине, - все оказалось в порядке.

По мнению исследователей, красное вино нужно пить людям, которые ведут малоподвижный образ жизни. Еще, возможно, вино будет отправляться в полет вместе с космонавтами, которые тоже вынуждены на некоторое время обходиться без физической нагрузки.

bagnet.org