Площадь Москвы увеличили в более чем два раза

Площадь Москвы увеличена почти в 2,4 раза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение сегодня утвердил Совет федерации России.

Соглашение об изменении границы между двумя регионами подписали 30 июня мэр Москвы Сергей СОБЯНИН и губернатор Московской области Борис ГРОМОВ. Документ был утвержден 6 июля Мосгордумой и 7 июля - Мособлдумой. Утверждение изменения границ между субъектами федерации, согласно части 1 статьи 102 Конституции РФ, относится к ведению Совета федерации.

Совместные предложения правительства Москвы и правительства Московской области предусматривают увеличение площади Москвы на 144 тыс. га (со 107 тыс. до 251 тыс. га) или в 2,35 раза.

Расширение границ города произошло в западном, юго-западном и южном направлениях - главным образом за счет территории, ограниченной Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги.

На новых территориях предполагается размещение федеральных органов государственной власти, органов власти города Москвы, объектов международного финансового центра, научно-образовательного и инновационного кластеров, включая инновационный центр «Сколково».

Как известно, исторически границы Москвы расширялись неоднократно. В начале XX века черта города проходила по линии Малого кольца Московской железной дороги. В границах Генерального плана 1935 года территория города составляла 60 тыс. га при населении города 3,5 млн. человек. В 1961 году граница города была установлена по МКАД, территория города увеличилась до 88 тыс. га, а население - до 6 млн. человек.

До последних изменений территория города составляет 107 тыс. га, а население - 11,5 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что часть госучреждений будет перенесена за пределы территории Москвы, «чтобы улучшить развитие московского мегаполиса, для целей финансового центра и просто облегчить жизнь огромному количеству людей».