Чем полезен крыжовник

Новые исследования ученых показали уникальные антибактериальные свойства крыжовника, ягоды, которая помогает быстрее преодолеть инфекцию и укрепляет иммунитет.

Эти свойства дополнили уже известный перечень полезных свойств крыжовника - лечение болезней глаз, расстройства желудка и дизентерии.

Стали известны и полезные свойства крыжовника для людей с диабетом. Крыжовник в больших количествах содержит хром - элемент, дефицит которого чувствуют диабетики. Именно это вещество стимулирует производство гормона инсулина, который отвечает за уровень сахара в крови, сообщает портал Likar.info.

Эксперты выяснили, что полезные вещества крыжовника лучше всего усваиваются с медом и сливочным маслом.

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