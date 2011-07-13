Испанские медики провели уникальную операцию по пересадке мужчине обеих ног

Испанские медики провели уникальную операцию, пересадив мужчине, лишившемуся обеих ног в автокатастрофе, обе конечности.

Операцию провели медики больницы La Fe в Валенсии под руководством доктора Педро Кавадаса, сообщает NEWSru.

Эта операция, аналогов которой нет в мире, продолжалась 14 часов подряд и была закончена во вторник утром. Хирурги присоединили кости к обрубкам ног, после чего нарастили на этот каркас мышцы и нервы.

О том, примет ли организм пациента наращенные ткани, станет известно спустя 48 часов, через месяц будет ясно, сможет ли молодой мужчина, имя которого пока не публикуется, передвигаться на новых ногах, пишет британское издание The Daily Mail.

К настоящему моменту медики точно знают только то, что даже в случае, если ткани и нервы приживутся в новом организме, пациент будет вынужден до конца жизни принимать иммунодепрессанты, препятствующие отторжению.

Доктор КАВАДОС, имеющий репутацию мирового светила в области хирургии, провел в 2008 году успешную операцию по пересадке двух рук, а в 2009 – по пересадке лица, глотки и челюстей.