Аномальная жара в Америке переходит в рекордную

Жаркая погода, установившаяся над центральной частью США, может достичь рекордных показателей. С соответствующим предупреждением выступила 12 июля Национальная метеорологическая служба, передает CNN.

По прогнозам метеорологов, аномально высокие температуры ожидаются в 23 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Иллинойсе. В Канзас-Сити, Сент-Луисе, Талсе, Мемфисе и Эвансвилле в сочетании с повышенной влажностью температуры могут достичь "некомфортных для человека" показателей.

Жара держится в США уже несколько дней. В минувший уикенд в нескольких городах были побиты температурные рекорды. Например, в Талсе (40 градусов по Цельсию), Уичите (почти 44 градуса), Оклахома-Сити (42 градуса). В последнем жара не спадает с конца июня.

Синоптики предупреждают, что такая погода простоит в ряде штатов как минимум до середины текущей недели. Этому способствует высокое давление, препятствующее формированию грозовых фронтов.

На время жаркой погоды гражданам рекомендуется не покидать охлаждаемых помещений, пить больше жидкости и избегать активного времяпрепровождения. Жертвой погоды уже стал один человек: 51-летний житель Иллинойса скончался в своем передвижном доме, не оснащенном системой кондиционирования, пишет Лента.ру.

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