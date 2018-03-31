О чем нужно помнить грибникам

Пищевое отравление в летний период – не такой уже редкий случай. Его могут вызвать немытые овощи и фрукты, подпортившиеся на жаре кисломолочные продукты. Но самые тяжелые отравления вызывают ядовитые грибы, которые по ошибке можно принять за съедобные. В начале грибного сезона неплохо бы помнить об этом.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, "тихая охота"- любимое летнее хобби россиян, ей уступает даже рыбалка. Грибы любят собирать более 40 процентов опрошенных. В средней полосе России грибной сезон только начинается, а уральским грибникам повезло – их добыча появилась в лесу еще в середине прошлого месяца. Это явление удивило даже заядлых грибников. Эксперты, впрочем, изучили более 250 видов грибов только в Челябинской области. Из них лишь около двух десятков видов оказались съедобными.

Первое правило грибника: не уверен, что гриб съедобный, не бери его. Однако порой отличить пригодные в пищу грибы от поганок очень сложно. Есть уже и первые сообщения об отравлениях грибами в этом году. Так, в Тарском районе Омской области от отравления скончалась десятилетняя девочка.

Если набрать в строке интернет-поисковика фразу "как отличить", то запрос "как отличить съедобный гриб от несъедобного" он выдаст девятым в списке. И действительно, как? Многие грибники пробуют свою добычу, что называется, на зуб. Говорят, что ядовитый гриб имеет неприятный, горький вкус. Но вряд ли можно говорить о высокой эффективности такого способа, когда самый ядовитый в мире гриб, бледная поганка, вкус имеет нейтральный или даже сладковатый. Взрослому человеку достаточно съесть половину шляпки этого гриба - и исход будет смертельным.

И если тот же мухомор со съедобным грибом никак не перепутаешь, то с бледной поганкой все не так просто. Она очень похожа на сыроежку – имеет шляпку зеленоватого или почти белого цвета, диаметром около 10 сантиметров. Иногда неопытные грибники путают ее с шампиньоном. Однако от шампиньона поганку отличают белые пластинки под шляпкой (у шампиньона они, в зависимости от возраста гриба, розовые или черные), а от сыроежки – не такая белая и гладкая ножка.

Белый гриб тоже имеет весьма опасных "двойников". Среди них – желчный гриб. Отличить его, впрочем, легко: это один из тех грибов, несъедобность которого определяется "на зуб". Его мякоть на срезе горчит. Кроме того, гриб отличает розоватый пористый слой под шляпкой и темный сетчатый рисунок на ножке. К роду боровиков (тому же, что и белый) относится так называемый сатанинский гриб, он тоже очень ядовит. И его тоже можно легко отличить от съедобного: белая или желтоватая мякоть гриба на срезе умеренно синеет или окрашивается в красный цвет. Мякоть в ножке у него красноватая, у старых грибов – с неприятным запахом. Поры под шляпкой гриба оранжевые, карминно-красные, красно-оливковые или красно-бурые, при надавливании также синеют.

Многие грибники считают безопасными все грибы, растущие на деревьях или пнях. Это не так: на пнях вполне могут расти и ложные опята – точно так же, как и съедобные, группами. От пригодных в пищу их отличает отсутствие кольца на ножке. К тому же, ложные опята имеют яркие шляпки кирпично-красного или серно-желтого цвета, без чешуек. У съедобных осенних опят они неярких тонов — светло-коричневые мелкими коричне-выми чешуйками.

Пластинки у ложных опят желтые, у старых – зеленоватые или оливково-черные, тогда как у съедобных они желто¬вато-белые или кремовые. Ложные опята издают неприятный землистый запах, а съедобные – приятный грибной аромат.

Есть грибы несъедобные, но и не ядовитые – это, например, ложная лисичка и перечный гриб, который легко спутать с масленком или моховиком. От пригодных в пищу грибов они отличаются более ярким желтовато- и оранжево-красным цветом. Перечный гриб легко отличить и по резкому жгучему вкусу мякоти.

Стоит помнить и об условно съедобных грибах. Они пригодны в пищу только при надлежащей кулинарной обработке. К ним относятся несколько видов сморчков, валуй, волнушка розовая и даже серо-розовый мухомор. В СССР было принято деление грибов на четыре категории пищевой ценности. Сейчас от такого деления отказались.

Кстати, согласно той классификации, такой гриб как свинушка относился к четвертой категории. Свинушка довольно часто встречается в наших лесах, однако процедура ее приготовления весьма хлопотна – эти грибы долго вымачивают и несколько раз отваривают. И несмотря на то, что симптомы отравления свинушками проявляются не сразу, а часто и не проявляются вовсе, после 1981 года этот гриб был включен в список ядовитых. Так что собирать условно съедобные грибы стоит лишь будучи уверенными в том, что сможете их правильно приготовить.

Впрочем, специалисты призывают не торопиться с заготовкой грибов. Первые дары леса не ядовиты, но, как природные санитары, впитали все тяжелые металлы, которые накопились в земле за год. Отравлением это не грозит, но на почки и печень повлияет неблаготворно. Собирать грибы эксперты советуют все же в период с августа по октябрь. И, конечно, не стоит забывать об осторожности, покупая грибы у торговцев с рук.

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