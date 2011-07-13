5 проверенных средств от жары

Если нет возможности охлаждать воздух в помещении с помощью кондиционера, можно воспользоваться такими способами:

•Сок сельдерея. Стебли, корень и зелень этого растения нужно отжать и пить полученный сок по 30-50 мл один раз в день, лучше утром. Жара переносится намного легче!

•Ментоловое масло. Одна капелька этого масла может значительно облегчить страдания в зной. Втирай ментол в виски перед выходом из дома.

•Прохладный душ. Если есть возможность, постой под струей воды в течение 7-10 мин. За это время тело полностью охладиться.

•Натуральные ткани. Лен, хлопок и натуральный шелк – это то, что можно надевать на себя в жаркие дни. Одежда из этих тканей помогает телу сохранять его привычную температуру и не перегреваться. Запомни: лучше надеть брюки и хлопковую блузу с длинным рукавом, чем шорты и майку из полиэстера.

•Холодные обтирания. Они отлично снимают головную боль в жару. Обтирай тело водой снизу вверх: от пальцев к плечам, от ступней к бедрам. Так нормализуется давление и проходит усталость.

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