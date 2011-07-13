В Азербайджане за день произошло три землетрясения

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло во вторник в 18:41 местного времени в 30 километрах севернее города Ширван (приблизительно в 100 километрах западнее Баку) в Азербайджане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр сейсмологической службы азербайджанской Национальной академии наук.

Эпицентр землетрясения находился на глубине четыре километра. Жертв и разрушений нет.

Во вторник в 06:19 и в 11:49 на этой же территории были зафиксированы два землетрясения - магнитудой 3.8 и 3.6.