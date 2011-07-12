Украинских детей, отравившихся в Болгарии, готовят к выписке

Состояние здоровья украинских детей, которые отравились в Болгарии, удовлетворительное, и готовится их выписка из больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил директор департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН.

"На настоящее время состояние здоровья детей стабильное, в ближайшие дни готовится их выписка из больницы", - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что 11 июля в инфекционное отделение центральной областной больницы города Бургас с симптомами гастроэнтероколитного синдрома поступили около 40 детей, среди них 10 украинских. Он добавил, что местные службы санэпидемконтроля допускают, что отравление детей произошло из-за неудовлетворительного состояния питьевой воды в гостинице "Грин Парт", в которой находится около 500 отдыхающих из разных стран.

“На данный момент проводится соответствующая экспертиза на наличие и выявление возбудителей болезни. Дело находится на контроле Посольства Украины в Болгарии...Болгарские коллеги заверяют, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное”, - сказал О.ВОЛОШИН. Он добавил, что власти Болгарии обеспокоены этим инцидентом, поскольку он отражается на имидже страны. О.ВОЛОШИН заверил, что Украина окажет всю необходимую правовую помощь, однако финансировать лечение не может.