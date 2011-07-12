Названы женские имена, приносящие удачу
Российские ученые социологическим путем выяснили влияние имени женщины на ее успешность. Самыми успешными названы женщины по имени Елена. Именно Елены чаще всего встречаются на руководящих должностях и в списках хорошо обеспеченных дам.
Второе место по результатам исследований делят Ольги и Натальи. На третьем расположились с небольшим отставанием Ирины и Татьяны. Также в десятку имен-лидеров вошли женщины, которых зовут Екатерина, Анна, Юлия, Светлана и Мария.
Эксперты предположили, что поскольку успех человека тесно связан с удачей, то фортуна должна быть благосклонна к женщинам с этими именами. И действительно, те, кого зовут Елена, Наталья и Ольга чаще всего отвечали, что удача сопутствует им.