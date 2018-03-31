Как обмануть "бальзаковский возраст"

Русская поговорка «40 лет - бабий век» рождена еще в те времена, когда средняя продолжительность жизни была едва ли не в два раза ниже, чем сейчас, а мужчины жили дольше женщин. По привычке и сегодня многие считают 40-летний рубеж критическим. А кто-то даже не отмечает эту круглую дату. На всякий случай, чтобы не навредить себе.

Почему именно в «бальзаковском возрасте» женщину «достают» депрессии, разочарования (кстати, и мужчин тоже), в дверь стучатся болезни? Что происходит с физиологией человека? И как справиться с «кризисом сорока»? На вопросы отвечает врач-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела медицинской психологии Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии, доцент кафедры нервных болезней Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства МЗ РФ Михаил ГОЛУБЕВ.

- Михаил Викторович, что означает «кризис сорока»? В чем он проявляется, если говорить о эмоциональном состоянии человека?

- Болезненные расстройства, проявляющиеся депрессией, тревогой, различными страхами и негативными мыслями, бессонницей, ухудшением памяти, - все эти симптомы в той или иной степени присущи людям «кризисного периода». 40 лет - это середина жизни, и естественно желание подвести итоги. Если человек доволен достигнутым, то так называемый «кризис сорока» он может и не заметить. А если «многое не сбылось» (в личной ли жизни, в карьере), психологический дискомфорт обеспечен. Каким он будет у конкретного человека предположить трудно.

- Но и физическое состояние человека меняется.

- «Кризис сорока» у женщин может совпасть с предклимактерическим периодом от 40 до 50 лет: постепенно угасает функция яичников, падает продукция женских половых гормонов, пропорциональное соотношение женского и мужского в организме меняется. И возрастные изменения, как говорится, на лице. Женщина меняется внешне: лицо становится более серьезным, озабоченным, не так горят глаза, появляются первая седина и морщины. Меняется даже походка, представительницы прекрасного пола в этом возрасте более уверенные. Категоричнее в суждениях.

Именно в это время начинают появляться возрастные болезни: проблемы со зрением, с зубами, гипертония, первые признаки ишемии головного мозга, особенно у тех, кто много работает сидя и мало двигается. Человек чаще начинает уставать. В лучшем случае это лишь предвестники заболеваний. Но нередко в этом возрасте настигают инфаркты, инсульты и даже онкологические заболевания - если человек себя «запустил», в работе жал на все педали, стремясь к карьере, к созданию материальных благ. Мало отдыхал или не отдыхал вовсе. Накапливаются и последствия вредных привычек: курения, алкоголя.

- Но нередко успешная в карьере женщина остается одна, без семьи, без детей. И неизбежна переоценка ценностей: для кого все накопленное - квартира, машина, сбережения?

- Мне знаком такой тип женщин, они мои частые пациенты.

- И как вы, психотерапевт, помогаете им выйти из кризиса?

- Выслушав посетительницу, вместе с ней анализирую ее внутренние психологические конфликты, помогаю разобраться, почему так происходит и как из этого выйти. Использую когнитивно-поведенческую психотерапию. Проще - психотерапию здравого смысла, рационального подхода к жизни. На этот счет есть специальные методики, тренинговые программы. Использую также приемы трансактного анализа - одно из направлений психоаналитической терапии.

Настоятельно предлагаю спуститься на землю из своих заоблачных высот и радоваться тому, что есть. Но не только. В принципе 40 лет - самый продуктивный возраст. Еще не поздно начать все сначала, в личной жизни в том числе - выйти замуж, родить ребенка. Можно сменить работу, если хочется, место жительства. Учиться тому, к чему лежит душа. Ведь впереди еще добрая половина жизни! И если женщина понимает, что причина в ней самой, она сама начинает себя менять.

- А если не начинает?

- То начнутся психосоматические заболевания, в основе которых лежат эти конфликты. Депрессия, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ишемическая болезнь сердца, недостаточность мозгового кровообращения. Следующий этап - инфаркты и инсульты.

- Михаил Викторович, но кризис бывает и мужским. В чем его отличие от женского?

- Мужчины тоже стареют, нет той прыти, чаще наступает усталость. Кожа становится более сухой, мышцы не столь упруги. Падает либидо, случаются неудачи в постели. Хочется доказать всем, а прежде всего самому себе, что это случайность. Что еще молод и абсолютно здоров. Наверстать упущенное, а тело подводит. Уход мужчин из семьи к более молодым спутницам - это и есть попытка доказать, что это не так.

- Более молодая партнерша с медицинской точки зрения для мужчины - благо?

- Есть и плюсы, и минусы. В психологическом плане на первых парах, конечно, плюс- вторая молодость: всплеск эмоций, желание заняться спортом, еще больше успевать. Но только на первых парах. Всплеск даже положительных эмоций человеку, мягко говоря, не совсем юному может и навредить: истощает организм, заставляетего работать на пределе сил. Последствия могут сказаться не лучшим образом. Скорее всего, именно поэтому мужчины нередко возвращаются назад, к привычному образу жизни.

- Но есть категория мужчин, которые в этом возрасте от стрессов, разочарований, неудовлетворенности спасаются алкоголем.

- При длительном систематическом приеме спиртного формируется стойкое привыкание, а потом и зависимость. Сначала одна бутылка пива (либо 100 граммов водки, коньяка, бренди), затем две-три бутылки пива и 300-500граммов чего покрепче. А спустя месяцы и этого мало. В результате проблемы не решаются, а только множатся.

- А как же совет некоторых врачей выпивать исключительно «для здоровья» в день бокал вина или 40 граммов водки?

- Я категорически против использования алкоголя как лекарства. Если кому-то кажется, что алкоголь помогает «снимает напряжение» и он этим способом часто пользуется - у него есть все шансы стать алкоголиком.

- И что в таком случае лучше делать?

- У любого человека в детстве была мечта, какое-то желание, что не удалось осуществить. Вернитесь к своим истокам, к увлечению. Читайте, пишите, танцуйте, вышивайте крестиком, путешествуйте, наконец. Хобби помогает реализовать себя, обрести единомышленников. Хорошо, если есть возможность встречаться с людьми, с кем связывают профессиональные интересы или увлечения.

Работа - для денег, а общение вне работы - для души. Общение по интересам дадут вам и фитнес-клуб, клуб автолюбителей, клуб собаководов, занятия дайвингом. Кто-то сплавляется на лодках, кто-то катается на лошадях (коньках, велосипедах), кто-то начинает петь в хоре. Да мало ли вокруг мест, куда можно пойти и чем-то заняться?

Мне самому 42 года. В выходные и по утрам я катаюсь на велосипеде в парке. Я член профессионального сообщества психотерапевтов. Мы собираемся не только для того, чтобы обсудить дела, у каждого есть возможность поделиться личными проблемами и получить поддержку.

Следует помнить, что кризис сорока, как любой кризис, - это не только проблемы, но и возможности. Пережив этот кризис, человек становится более подготовленным к дальнейшей жизни, ставит перед собой реальные цели, с уверенностью смотреть в будущее.

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