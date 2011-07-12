Мята лечит боли в кишечнике

Приблизительно 1/5 часть всего населения планеты страдают от болезни, избавить от которой может мята. Учеными из Университета Аделаиды было доказано лечащее свойство данного растения.

Мята оказывает помощь в снятии синдрома раздраженного кишечника. Ею активизируется так называемый «антиболевой» канал, который находится в толстом кишечнике, и успокаивается боли и воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Мята, как средство для успокаивания кишечника, уже давно применяется в народной медицине. Но до сих пор не имелось клинических данных, которые бы помогли объяснить, из-за чего она является настолько эффективной для облегчения боли.

В итоге, выяснилось, что действие мяты, происходит через канал TRPM8, она уменьшает боль в волокнах с высокой чувствительностью. Особенно хорошим это средство является, когда вами почувствовалась боль после того, как вы употребили перец или горчицу, сообщает Science Daily.

newsland.ru