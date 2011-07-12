Ученые определили штамм бактерии E.coli, что вызвала эпидемию

Французские ученые определили штамм бактерии E.coli (кишечная палочка), которая вызвала эпидемию на севере Франции, что позволит им улучшить диагностику болезни и выработать методы ее лечения, заявили сотрудники Института имени Луи Пастера в Лилле.

Как передает РИА «Новости», в середине июня в Лилле на севере Франции были госпитализированы семеро детей с симптомами кишечной инфекции, вызванной бактерией кишечной палочки E.coli. По данным регионального отделения министерства здравоохранения Франции, у детей началась сильная кровавая диарея после употребления в пищу бифштексов производства компании SEB, купленных в крупной сети супермаркетов Lidl. Позднее было установлено, что речь идет о штамме бактерии, который отличается от опасной инфекции в Германии, унесшей жизни более 40 человек.

Исследователи института и частной компании Genes Diffusion смогли расшифровать геном штамма "0157" еще 1 июля - через три дня после того, как им доставили образец бактериологической культуры из больницы, где госпитализирован ребенок.

С начала эпидемии на севере Франции было выявлено 18 случаев гемолитико-уремического синдрома, причем 12 заразившихся детей до этого ели замороженное зараженное мясо. Шестеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии.