Медь убивает 97% болезнетворных микробов

После того, как в Америке в одной из больниц 66-летний мужчина, лечившийся от диабета и рака кожи, подхватил бактериальную инфекцию от нестерильных гигиенических салфеток и умер, официальные лица ударили в набат и принялись думать об обеспечении должной санитарии в отделениях интенсивной терапии по всей стране.

Было в частности предложено оборудовать все поверхности, к которым пациенты и врачи палат интенсивной терапии прикасаются руками, медным противомикробным покрытием. Медь не вредна для человека, напротив, является необходимым микроэлементом. Зато этот металл губительно действует на бактерий, вирусы и грибки, такие как золотистый стафилококк, аденовирусы, кишечная палочка, кандида, листерия, сальмонелла и т.д. Считается, что на поверхности чистой противомикробной меди подобные вредители погибают за 2 часа.

Результаты пилотного исследования, проведенного в нескольких клиниках разных штатов США, показали, что медные покрытия убивают до 97% бактерий, которые способны вызвать больничные заражения. Что снижает риск инфицирования ослабленных больных в палатах с омедненным оборудованием на 40%.

В США инфекции, подхваченные в больницах, являются причиной смерти номер 4, после сердечных приступов, инсультов и рака. По статистике, каждый 20-й пациент больниц заражается чем-то опасным во время стационарного лечения.

97-процентную эффективность медных антимикробных покрытий можно сравнить с эффективностью генеральной уборки, которую делают тогда, когда пациента нет в палате. То есть, если ручки, выключатели, рукомойники, столы и кресла в палате покрыты слоем меди или специального медного сплава, помещение не надо обрабатывать какой-нибудь хлоркой. Производители антибактериальных покрытий выпускают их в нескольких цветах.

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