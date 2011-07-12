Развенчан миф о лечебных свойствах зеленого чая

Зеленый чай и его экстракт всегда использовали для снижения уровня "плохого" холестерина - одного из основных факторов риска сердечных заболеваний. Однако недавнее исследование ученых из Пекинского объединенного медицинского колледжа (Peking Union Medical College in Beijing) установило, что напиток не может считаться лекарственным средством, так как обладает очень низким холестериноснижающим действием, сообщает агентство Reuters.

Новый доклад ученых был представлен на основе 14 клинических исследований. Участников эксперимента разделили на две группы: первая потребляла зеленый чай от трех недель до трех месяцев, вторая пила чай без содержания биологически активных веществ. В результате специалисты выяснили, что общий уровень "плохого" холестерина у добровольцев, потребляющих напиток, снизился чуть меньше чем на 2%. Существенной разницы в показателях холестерина между группами не было зафиксировано.

Как объясняют ученые, лечебный эффект зеленого чая связан с катехинами - веществами, которые содержатся в напитке. Они уменьшают всасывание холестерина в кишечнике. Тем не менее наблюдается незначительное снижение уровня холестерина. Именно поэтому руководитель программы по профилактике сердечных заболеваний в Калифорнийском университете (University of California, Irvine) Натан Вонг предупреждает, что "напиток не следует употреблять вместо препаратов". Более того, зеленый чай может при взаимодействии с некоторыми лекарствами снижать их эффективность.

По словам Вонг, зеленый чай средней крепости нужно употреблять в умеренных дозах, он может стать полезным компонентом программы здорового питания.

В профилактических целях чай лучше всего пить теплым (теплый чай усваивается быстрее, чем горячий) за 20-30 минут до или после еды. Не стоит давать крепкий чай маленьким детям, так как их организм слишком чувствителен к этому напитку. Чтобы не ухудшить сон ребенка, чай (лучше с молоком) рекомендуется давать ему в первой половине дня. Злоупотребление грозит утренней слабостью, повышенной раздражительностью и преждевременной усталостью.

Исследование ученых опубликовано в "Американском журнале клинического питания" (American Journal of Clinical Nutrition).

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