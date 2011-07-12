От спортивных напитков поправляются

В профессиональном спорте всякий допинг запрещен, за простыми физкультурниками никто не следит. Международный Олимпийский Комитет не Минздрав, но он предупреждает — избегайте употребления так называемых спортивных напитков, если вы занимаетесь физкультурой меньше одного часа. Ибо в определенных слоях населения, любящих фитнес, но склонных к перееданию, формируется новая вредная пищевая привычка — накачиваться сладкими тонизирующими напитками, содержащими сахара, углеводы плюс кофеин в гуаране и чистом виде, каждый раз перед входом в спортзал.

Привычка начинается в детстве. Хоть на банках и бутылках с «энергетиками» и пишут об их нерекомендованности детям до 18 лет. Подростки покупают спортивные напитки просто так, как взрослые выпивохи покупают алкоголь. Ядовитого цвета продукт сообщает организму энергию и если молодой человек или девушка не успевают эту энергию сжечь, она откладывается про запас в виде жировых отложений. Выпить банку калорийного напитка с содержанием кофеина 500 мг — всё равно, что употребить 14 аналогичных банок обычной «сладкой воды».

Нормальному человеку порция спортивного напитка может понадобится не раньше чем после трех часов покатушек на велосипеде. Получаса на бегущей дорожке недостаточно для того, чтобы утилизовать «жидкую» энергию. Поэтому такие горе-физкультурники рискуют поправиться, а не постройнеть. Им, дабы прекратили делать ошибки, можно посоветовать вернуться со спортивных напитков на обычную минеральную воду. И нормально кушать перед тренировкой.

Послесловие. Вдобавок к фитнес-залу, если рядом с домом нет стадиона, вы можете сжигать калории, не выходя из квартиры. Придется чаще принимать душ. Покупать крутую душевую кабину не стоит. Ширма для ванной поможет избежать затопления соседей, а на сэкономленные кровные вы сможете купить тренажер и ящик минералки в придачу.

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